Ранний корпоратив аукнулся жителю Петербурга больницей

Жителя Невского района привезли в больницу с серьезной травмой головы. Его супруга пеняет на последствия корпоратива.



Скорую в квартиру на Народной улице вызвали накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 25 декабря. В больницу медики увезли 50-летнего мужчину, который работает замом по производству в одной из петербургских фирм.



В больнице мужчину с серьезными травмами головы поместили в нейрохирургическое отделение.



По предварительной информации, гражданская жена мужчины рассказала, что 9 декабря у мужчины был корпоратив. После него мужчина попал в больницу. Сам пострадавший признался, что был сильно пьян и чем закончился праздник, не помнит.

