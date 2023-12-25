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    Ранний корпоратив аукнулся жителю Петербурга больницей

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    Жителя Невского района привезли в больницу с серьезной травмой головы. Его супруга пеняет на последствия корпоратива.

    Скорую в квартиру на Народной улице вызвали накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 25 декабря. В больницу медики увезли 50-летнего мужчину, который работает замом по производству в одной из петербургских фирм.

    В больнице мужчину с серьезными травмами головы поместили в нейрохирургическое отделение.

    По предварительной информации, гражданская жена мужчины рассказала, что 9 декабря у мужчины был корпоратив. После него мужчина попал в больницу. Сам пострадавший признался, что был сильно пьян и чем закончился праздник, не помнит.

    Его выписали, а накануне дома ему стало снова плохо.

    Полиция Невского района проводит проверку.

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