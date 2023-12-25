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    Интрига разрешилась. Премьер Армении Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС в Петербурге

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    Премьер Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин Армении.

    На встрече глав государств ЕАЭС 25 декабря будут подведены итоги российского председательства в объединении, на заседании председательство в ЕАЭС перейдет к Армении. Премьер Армении Никол Пашинян заранее не сообщал, примет ли участие в мероприятиях в Петербурге. В саммите ОДКБ, который прошёл в ноябре в Минске, Армения не участвовала. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков выразил надежду на то, что представители Армении приедут в Северную столицу, «чтобы принять эстафетную палочку» председательства в ЕАЭС у Владимира Путина.

    Напомним, президент РФ Путин будет работать в Петербурге 25 и 26 декабря. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, затем в неформальном саммите СНГ, а во вторник, как ожидается, проведет совещание о развитии агломерации Петербурга.

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