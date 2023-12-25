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    Роспотребнадзор проверил воздух в связи с сильным пожаром на Складской

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    Фото: ГУ МЧС по Петербургу
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    Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу утром 25 декабря сообщает результаты исследования атмосферного воздуха на территории жилой застройки по соседству с сильным пожаром на Складской улице, 4/7 (Невский район).

    Пожар в ангаре на Складской, у перекрёстка с Зольной улицей, начался минувшим вечером. В 18:56 ему назначили дополнительный номер 1-БИС. В 20:02 была дана локализация, ранг пожара снизили до первого номера. О ликвидации ГУ МЧС пока не сообщало. Вчера же сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха.

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    «Специалистами в атмосферном воздухе определялось содержание веществ, свойственных процессу горения при пожаре: оксид углерода, взвешенные вещества, азота диоксид, хлороводород, фтороводород, аммиак, формальдегид, диоксид серы, сероводород, бензол, толуол, этилбензол, углеводороды С1-С5, С6-С10», — отмечают в ведомстве.

    Поводов для беспокойства нет. Концентрации загрязняющих веществ не превышают нормы, опасности для населения нет. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора.

    Фото: ГУ МЧС по Петербургу

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