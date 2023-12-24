В промзоне на Складской улице полыхает ангар. Пожар тушат по повышенному рангу

Крупный пожар разгорелся в промзоне Невского района Петербурга. Об этом сообщают читатели 24 декабря.
Полыхает ангар на
читатель «Фонтанки»
К тушению привлекли шесть единиц техники и 27 человек личного состава.
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Крупный пожар разгорелся в промзоне Невского района Петербурга. Об этом сообщают читатели 24 декабря.
Полыхает ангар на
читатель «Фонтанки»
К тушению привлекли шесть единиц техники и 27 человек личного состава.
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13 декабря 2023, 22:17
03 сентября 2023, 13:32
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