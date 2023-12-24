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    В промзоне на Складской улице полыхает ангар. Пожар тушат по повышенному рангу

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    Крупный пожар разгорелся в промзоне Невского района Петербурга. Об этом сообщают читатели 24 декабря.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Полыхает ангар на Складской улице, 4/7. По информации городского МЧС, площадь возгорания достигла 300 квадратов. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

    читатель «Фонтанки»

    К тушению привлекли шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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