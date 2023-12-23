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    Турция начала военные операции на севере Ирака

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    Турецкая армия после гибели двенадцати своих военнослужащих сообщила о проведении военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 23 декабря пишет РИА Новости.

    Военные были убиты на севере Ирака в ночь на субботу в результате нападения со стороны боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «не потерпит наличие террористических образований на севере Сирии и Ирака». Кроме того, еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции «Коготь-замок». Турки же убили 13 бойцов противника.

    Сейчас проводятся «внезапные воздушные операции против выявленных целей».

    РПК в Турции считается террористической организацией. Ее боевики имеют базы на севере Ирака и Сирии, поэтому Анкара периодически проводит воздушные и наземные операции против них.

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