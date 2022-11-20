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    Эрдоган дал старт операции «Коготь-Меч» на территории Сирии и Ирака

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    Антитеррористическую операцию «Коготь-Меч» начала Турция против курдов. С самолетов уничтожали пещеры, бункеры и штабы.

    Местные СМИ сообщают, что военно-воздушной операцией руководил лично министр обороны Турции Хулуси Акар. Целью было уничтожение штабов Рабочей партии Курдистана, которую правительство Эрдогана считает террористической организацией.

    Турки поразили объекты на севере Сирии и Ирака. Стреляли по пещерам, где прятались курды, по бункерам и прочим защитным сооружениям. Утверждается, что было уничтожено несколько штабов.

    Эрдоган отдал приказ начинать операцию сразу после возвращения с саммита G20.

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