«Фонтанка» узнала, поможет ли обнуление импортных пошлин на курятину снизить цены

Обнуление импортных пошлин на замороженное куриное мясо в 2024 году вряд ли поможет снизить цены на курицу в России, выяснила «Фонтанка», сопоставив объемы ожидаемого импорта с уровнем производства и экспорта данной продукции отечественными фабриками.

Правительство 23 декабря обнулило импортные пошлины на замороженное куриное мясо в объеме до 140 тысяч тонн. При этом отечественные производители уже давно полностью обеспечивают мясом птицы, а под ним в основном подразумевается курица, внутренний спрос, сокращают импорт и наращивают экспорт.

Так, например, в 2022 году Россия закупила около 180 тыс. тонн заграничной птицы, что на 21% меньше, чем в доковидном 2019 году, сообщал отраслевой журнал «Агроинвестор». Экспорт за тот же период увеличился на 68%, до 350 тыс. тонн.

Что касается объема производства, «Интерфакс» со ссылкой на Национальный птицеводческий союз сообщал, что в 2022 году было произведено 6,532 млн тонн птицы, что на 4,9% больше показателя 2021 года. За январь–октябрь 2023 года, по данным Росстата, производство птицы на убой практически не изменилось (+0,2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такая же ситуация с производством мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+0,1%).

За один только октябрь в стране произвели 550 тыс. тонн товарной птицы на убой, что существенно выше тех 140 тысяч, которые, как ожидается, придут в Россию в следующем году из-за границы без пошлин.

Также заявленный объем беспошлинного ввоза куриного мяса примерно соответствует объему, который Россия экспортирует в Китай. В 2022 году, к примеру, российские птицеводы отправили туда 134 тыс. тонн более чем на 400 млн долларов. За 10 месяцев этого года получилось отгрузить уже 127 тыс. тонн на 434 миллиона.