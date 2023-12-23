NYT сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине. В Кремле отреагировали

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только если речь идет о достижении целей военной операции. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью The New York Times.
По данным источников издания, якобы с сентября российский лидер «сигнализирует через посредников» о готовности к прекращению огня и заморозке конфликта на нынешних позициях. По словам Пескова, эти тезисы «в своей концепции неверны». Цели Москвы, говорил он, не изменились, о чем заявлял и президент.
«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал… Россия продолжает быть готовой, но исключительно к достижению собственных целей», — отметил Песков в разговоре с NYT.
Ранее Владимир Путин на заседании Коллегии Минобороны РФ сообщил, что Россия будет действовать только на основе собственных интересов. Однако, подчеркивал он, РФ своего не отдаст.