NYT сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине. В Кремле отреагировали

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только если речь идет о достижении целей военной операции. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью The New York Times.



По данным источников издания, якобы с сентября российский лидер «сигнализирует через посредников» о готовности к прекращению огня и заморозке конфликта на нынешних позициях. По словам Пескова, эти тезисы «в своей концепции неверны». Цели Москвы, говорил он, не изменились, о чем заявлял и президент.



«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал… Россия продолжает быть готовой, но исключительно к достижению собственных целей», — отметил Песков в разговоре с NYT.

