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    NYT сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине. В Кремле отреагировали

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    Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только если речь идет о достижении целей военной операции. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью The New York Times.

    По данным источников издания, якобы с сентября российский лидер «сигнализирует через посредников» о готовности к прекращению огня и заморозке конфликта на нынешних позициях. По словам Пескова, эти тезисы «в своей концепции неверны». Цели Москвы, говорил он, не изменились, о чем заявлял и президент.

    «Путин действительно готов к переговорам, он так сказал… Россия продолжает быть готовой, но исключительно к достижению собственных целей», — отметил Песков в разговоре с NYT.

    Ранее Владимир Путин на заседании Коллегии Минобороны РФ сообщил, что Россия будет действовать только на основе собственных интересов. Однако, подчеркивал он, РФ своего не отдаст.

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