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    Фасад Главного штаба превратится в гигантский холст. Петербуржцам покажут световое представление на Дворцовой

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    Дворцовая площадь в Петербурге и Якорная площадь в Кронштадте в дни новогодних каникул с 23 декабря по 8 января преобразятся в пространства, наполненные рождественской сказкой.

    Как рассказали организаторы, новогоднее мультимедийное зрелище будет транслироваться каждый вечер с 18:00 до 22:00. Программы будут посвящены Международной выставке-форуму «Россия». Увидеть представление можно уже сегодня.

    Фасад Главного штаба станет гигантским холстом для работ диджитал-художников. Зрителям расскажут о достижениях города и об истории России. Уделят внимание и современным проектам, таким как Лахта Центр, «Газпром Арена», праздник «Алые паруса».

    В новогоднюю ночь программа продлится до 4 часов утра, а перед боем курантов на фасаде Главного штаба покажут обращение президента Владимира Путина.

    Вход на световые шоу будет свободным. Следить за точным расписанием праздничных событий можно на официальном туристском портале Visit Petersburg.

    3D-маппинг шоу в субботу покажут и на ВДНХ в рамках Дня Санкт-Петербурга на выставке «Россия». Будет представлено 6 световизуальных роликов, посвященных городу и его важнейшим объектам.

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