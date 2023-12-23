Фасад Главного штаба превратится в гигантский холст. Петербуржцам покажут световое представление на Дворцовой

Дворцовая площадь в Петербурге и Якорная площадь в Кронштадте в дни новогодних каникул с 23 декабря по 8 января преобразятся в пространства, наполненные рождественской сказкой.



Как рассказали организаторы, новогоднее мультимедийное зрелище будет транслироваться каждый вечер с 18:00 до 22:00. Программы будут посвящены Международной выставке-форуму «Россия». Увидеть представление можно уже сегодня.

Фасад Главного штаба станет гигантским холстом для работ диджитал-художников. Зрителям расскажут о достижениях города и об истории России. Уделят внимание и современным проектам, таким как Лахта Центр, «Газпром Арена», праздник «Алые паруса».

