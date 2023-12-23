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    Зато бесплатно. Посмотрите, как в Ленобласти стоят за новогодней елкой

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    7 комментариев

    Бесплатная раздача елок к Новому году спровоцировала ажиотаж. Читатель «Фонтанки» 23 декабря показал снежную очередь.

    «Хвост» образовался во Всеволожском лесничестве в Токсово. Пока взрослые терпеливо ждут возможности обзавестись главным праздничным атрибутом, дети развлекаются игрой в снежки.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Фонтанка» писала, что в Ленобласти елку можно получить бесплатно. На одного человека выделяется не более одного дерева высотой до трех метров. Поэтому, если вы отправляетесь компанией сразу за несколькими ёлками, важно заполнить несколько договоров. Подробнее о правилах и местах продажи по «нулевой ставке» читайте здесь. Найти полный список лесничеств с информацией для связи можно здесь.

    Напомним, что легальные ёлочные базары начали работать в Петербурге с 20 декабря. Список их опубликован на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Проработают новогодние базары до 31 декабря.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 7

    Гость23 Дек 2023 в 17:44
    маразм крепчал
    +0−0
    Гость23 Дек 2023 в 16:22
    путин не доглядел..
    +0−0
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