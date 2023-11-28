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    Лесничества наготове. С 1 декабря петербуржцы смогут бесплатно срубить ёлку к Новому году

    На человека положено одно дерево высотой до трех метров

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    Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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    До декабря остались считаные дни, о чем петербуржцам активно напоминает погода. Самое время начинать готовиться к Новому году, главный атрибут которого — ёлка. Как получить ее бесплатно, сегодня рассказали в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

    Главная новость — ель для новогодних праздников в лесах региона можно приобрести «по нулевой ставке», как и в прошлые годы. Как сообщили «Фонтанке» сотрудники Гатчинского лесничества, к приезду петербуржцев они уже готовы, забирать ёлочку можно с 1 декабря, но надо внимательно почитать правила и усвоить, что надо взять с собой, чтобы сэкономить время и не стать нарушителем.

    На одного человека выделяется не более одного дерева высотой до трех метров. Поэтому, если вы отправляетесь компанией сразу за несколькими ёлками, важно заполнить несколько договоров.

    «Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи», — предупреждают лесничества.

    Так, если вы планируете привезти лесную красавицу домой, в первую очередь необходимо определить, в каком лесничестве удобнее будет «производить заготовку новогодней ели». После уточнить дни, часы и адрес работы лесничества, где проходит оформление договора. В основном они работают с 10 до 15 с перерывом на обед, но есть и исключения, например в Гатчине лесничество работает с 9 утра.

    Кроме того, предварительно необходимо заполнить два экземпляра бланка договора купли-продажи. Надо вписать свои ФИО, данные паспорта, даты заготовки и вывозки дерева, реквизиты покупателя. Для каждого лесничества представлен отдельный бланк.

    Также бланк договора можно получить в электронном и в бумажном виде в конторах лесничеств. Подробности можно узнать по телефону.

    «При обращении в лесничество в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи проверяется документ, удостоверяющий личность, данные в бланке со стороны лесничества, заполняются все недостающие сведения и один экземпляр выдаётся покупателю», — говорится в сообщении.

    Отметим, что участки под заготовку ёлок отводятся во всех лесничествах и, соответственно, во всех районах Ленобласти. Поэтому рубить дерево самостоятельно не советуем. Согласно УК РФ, за незаконную рубку, повреждение или самовольное выкапывание в лесах деревьев грозит штраф до 100 тысяч рублей.

    Найти полный список лесничеств с информацией для связи можно здесь.

    Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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