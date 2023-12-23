Партия «Яблоко», вероятно, не будет никого выдвигать на выборы президента России. Об этом 23 декабря заявил сооснователь партии Григорий Явлинский в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».



«Скорее всего, да», – ответил политик на вопрос о том, правда ли «Яблоко» не будет выдвигать кандидата, так как сроки для этого истекают (цитата по «Ведомостям»).



Явлинский добавил, что второй части съезда партии не будет и «все закончено», однако возможность собрать его есть, поскольку съезд не закрыт. «Мы не играем в эту игру», – сказал политик.



РИА Новости в пресс-службе «Яблока» пояснили, что Явлинский участвовать в выборах не будет.