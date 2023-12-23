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    Явлинский не будет участвовать в выборах президента

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    Партия «Яблоко», вероятно, не будет никого выдвигать на выборы президента России. Об этом 23 декабря заявил сооснователь партии Григорий Явлинский в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

    «Скорее всего, да», – ответил политик на вопрос о том, правда ли «Яблоко» не будет выдвигать кандидата, так как сроки для этого истекают (цитата по «Ведомостям»).

    Явлинский добавил, что второй части съезда партии не будет и «все закончено», однако возможность собрать его есть, поскольку съезд не закрыт. «Мы не играем в эту игру», – сказал политик.

    РИА Новости в пресс-службе «Яблока» пояснили, что Явлинский участвовать в выборах не будет.

    Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года. самовыдвижение – до 27 декабря 2023 года.

    Явлинский уже участвовал в президентских выборах в 1996, 2000 и 2018 годах. Но набирал не более 8% голосов. С 2011 по 2016 год был руководителем фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

    26 октября стало известно о встрече Явлинского с Владимиром Путиным. Обсуждали, в том числе, ситуацию на Украине.

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