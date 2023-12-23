Партия «Яблоко», вероятно, не будет никого выдвигать на выборы президента России. Об этом 23 декабря заявил сооснователь партии Григорий Явлинский в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».
«Скорее всего, да», – ответил политик на вопрос о том, правда ли «Яблоко» не будет выдвигать кандидата, так как сроки для этого истекают (цитата по «Ведомостям»).
Явлинский добавил, что второй части съезда партии не будет и «все закончено», однако возможность собрать его есть, поскольку съезд не закрыт. «Мы не играем в эту игру», – сказал политик.
РИА Новости в пресс-службе «Яблока» пояснили, что Явлинский участвовать в выборах не будет.
Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года. самовыдвижение – до 27 декабря 2023 года.
Явлинский уже участвовал в президентских выборах в 1996, 2000 и 2018 годах. Но набирал не более 8% голосов. С 2011 по 2016 год был руководителем фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
26 октября стало известно о встрече Явлинского с Владимиром Путиным. Обсуждали, в том числе, ситуацию на Украине.