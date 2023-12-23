Обвиняемый в турецком заказе просился пожить в квартире жены или в больнице, но суд в Петербурге решил иначе

Невский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило отправить под стражу обвиняемого в заказе на убийство Александра Тютина.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 декабря, следствие полагает, что Тютин заподозрил свою жену, которая младше его на 40 лет, в измене. Семья в этот момент проживала в Турции. Он приехал в Россию, где встретил на улице старого знакомого. Он якобы предложил ему убить «соперника».
Умысел до конца не был доведен, так как о заказе узнали сотрудники уголовного розыска. Мужчину задержали 21 декабря.
Как отмечает пресс-служба, Тютин признал виду в полном объеме. Но просил не отправлять его в СИЗО, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Проживать мужчина хотел в квартире, которая находится в собственности у супруги.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Напирал Тютин на то, что у него на иждивении есть ребенок. А также ему недавно сделали операцию. Восстанавливаться в изоляторе обвиняемый не хотел.
Суд отправил его в СИЗО до 20 февраля 2024 года.