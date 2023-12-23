Обвиняемый в турецком заказе просился пожить в квартире жены или в больнице, но суд в Петербурге решил иначе

Невский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило отправить под стражу обвиняемого в заказе на убийство Александра Тютина.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 декабря, следствие полагает, что Тютин заподозрил свою жену, которая младше его на 40 лет, в измене. Семья в этот момент проживала в Турции. Он приехал в Россию, где встретил на улице старого знакомого. Он якобы предложил ему убить «соперника».

Умысел до конца не был доведен, так как о заказе узнали сотрудники уголовного розыска. Мужчину задержали 21 декабря.