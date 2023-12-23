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    Обвиняемый в турецком заказе просился пожить в квартире жены или в больнице, но суд в Петербурге решил иначе

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    Невский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило отправить под стражу обвиняемого в заказе на убийство Александра Тютина.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 декабря, следствие полагает, что Тютин заподозрил свою жену, которая младше его на 40 лет, в измене. Семья в этот момент проживала в Турции. Он приехал в Россию, где встретил на улице старого знакомого. Он якобы предложил ему убить «соперника».

    Умысел до конца не был доведен, так как о заказе узнали сотрудники уголовного розыска. Мужчину задержали 21 декабря.

    Как отмечает пресс-служба, Тютин признал виду в полном объеме. Но просил не отправлять его в СИЗО, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Проживать мужчина хотел в квартире, которая находится в собственности у супруги.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Напирал Тютин на то, что у него на иждивении есть ребенок. А также ему недавно сделали операцию. Восстанавливаться в изоляторе обвиняемый не хотел.

    Суд отправил его в СИЗО до 20 февраля 2024 года.

    В 2018 году директор агентства недвижимости «Троицкий мост» Тютин был задержан как заказчик убийства своей племянницы, которая настаивала на части наследства покойной жены фигуранта.

    Вскоре ему предъявили резню во Всеволожском районе Ленобласти, где также по его заказу были расстреляны из Калашникова предприниматель Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. Добивали их топором. Зейналов и Тютин вели совместный бизнес, не поделили прибыль. К концу 2020 года присяжные единогласно признали Тютина и его киллера виновными. 21 января 2021 года Тютин получил 23 года.

    Но летом 2022 года Тютин ушел из колонии в ЧВК «Вагнер». Через полгода вернулся здоровым и улетел в Турцию.

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