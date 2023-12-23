Изобретавшая скоростной вакуумный поезд компания Hyperloop оказалась на грани закрытия

Транспортная компания Hyperloop One, занимавшаяся разработкой скоростного вакуумного поезда, закрывается. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.
По данным агентства, на начало 2022 года в компании работали более 200 человек. Сейчас же она закрыла офис в Лос-Анджелесе, уволила большую часть своих сотрудников и сообщила оставшимся, что они работают до 31 декабря. Также фирма пытается распродать оставшиеся активы, в том числе испытательный полигон и оборудование.
Интеллектуальная собственность стартапа, по словам собеседника, знакомого с ситуацией, будет передана конгломерату из ОАЭ DP World. Он поддерживает проект с 2016 года и владеет контрольным пакетом акций Hyperloop.
Hyperloop One была основана в 2014 году, хотя концепцию, над которой она работала, предложил предприниматель Илон Маск еще в 2012 году. Стартап сконцентрировался на создании инновационного способа транспортировки грузов и людей. Их предлагалось перемещать по трубам над поверхностью земли в условиях сильно разреженного воздуха с высокой скоростью. С момента основания организации удалось привлечь более 450 млн долларов на реализацию проекта.
После того, как в 2017 году в компанию инвестировал основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, она сменила название на Virgin Hyperloop One. Позже она вернула прежнее название, после того как решила сосредоточиться на перевозках грузов, а проект Брэнсона по перевозке людей в Индии заглох.
Сама концепция Hyperloop остается открытой, и к ее реализации может подключиться любой желающий. Как отмечает Bloomberg, несколько компаний находятся на разных стадиях создания прототипов. Среди них агентство называет Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. и Swisspod Technologies. Также в этом направлении работает Илон Маск.
В 2016 году в совет директоров Hyperloop One вошел владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Позже в России его вместе с братом, бывшим сенатором Магомедом Магомедовым, обвинили в создании организованного преступного сообщества, мошенничествах и растрате. В декабре 2022 года их осудили на 19 и 18 лет лишения свободы соответственно.