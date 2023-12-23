Изобретавшая скоростной вакуумный поезд компания Hyperloop оказалась на грани закрытия

Транспортная компания Hyperloop One, занимавшаяся разработкой скоростного вакуумного поезда, закрывается. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.



По данным агентства, на начало 2022 года в компании работали более 200 человек. Сейчас же она закрыла офис в Лос-Анджелесе, уволила большую часть своих сотрудников и сообщила оставшимся, что они работают до 31 декабря. Также фирма пытается распродать оставшиеся активы, в том числе испытательный полигон и оборудование.

Интеллектуальная собственность стартапа, по словам собеседника, знакомого с ситуацией, будет передана конгломерату из ОАЭ DP World. Он поддерживает проект с 2016 года и владеет контрольным пакетом акций Hyperloop.