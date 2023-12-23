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    Изобретавшая скоростной вакуумный поезд компания Hyperloop оказалась на грани закрытия

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    Транспортная компания Hyperloop One, занимавшаяся разработкой скоростного вакуумного поезда, закрывается. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

    По данным агентства, на начало 2022 года в компании работали более 200 человек. Сейчас же она закрыла офис в Лос-Анджелесе, уволила большую часть своих сотрудников и сообщила оставшимся, что они работают до 31 декабря. Также фирма пытается распродать оставшиеся активы, в том числе испытательный полигон и оборудование.

    Интеллектуальная собственность стартапа, по словам собеседника, знакомого с ситуацией, будет передана конгломерату из ОАЭ DP World. Он поддерживает проект с 2016 года и владеет контрольным пакетом акций Hyperloop.

    Hyperloop One была основана в 2014 году, хотя концепцию, над которой она работала, предложил предприниматель Илон Маск еще в 2012 году. Стартап сконцентрировался на создании инновационного способа транспортировки грузов и людей. Их предлагалось перемещать по трубам над поверхностью земли в условиях сильно разреженного воздуха с высокой скоростью. С момента основания организации удалось привлечь более 450 млн долларов на реализацию проекта.

    После того, как в 2017 году в компанию инвестировал основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, она сменила название на Virgin Hyperloop One. Позже она вернула прежнее название, после того как решила сосредоточиться на перевозках грузов, а проект Брэнсона по перевозке людей в Индии заглох.

    Сама концепция Hyperloop остается открытой, и к ее реализации может подключиться любой желающий. Как отмечает Bloomberg, несколько компаний находятся на разных стадиях создания прототипов. Среди них агентство называет Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. и Swisspod Technologies. Также в этом направлении работает Илон Маск.

    В 2016 году в совет директоров Hyperloop One вошел владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Позже в России его вместе с братом, бывшим сенатором Магомедом Магомедовым, обвинили в создании организованного преступного сообщества, мошенничествах и растрате. В декабре 2022 года их осудили на 19 и 18 лет лишения свободы соответственно.

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