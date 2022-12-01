Суд вынес приговор братьям Магомедовым. Они разделят четверть века строгого режима

В Мещанском районном суде Москвы огласили приговор главе группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, бывшему сенатору Магомеду, сообщает Генпрокуратура 1 декабря. Для этого потребовалась почти неделя.
Братьев признали виновными в создании преступного сообщества, мошенничествах и растрате, в их деле есть и петербургские эпизоды. Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей. Его брат получил на год меньше с аналогичным штрафом. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии строгого режима.
По 12 лет колонии назначено главе компании «Интекс» Артуру Максидову и экс-директору Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергею Полякову. Бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов получил 10 лет общего режима, генеральный директор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров — 7 лет.
Из картотеки суда следует, что оглашать приговор начали 24 ноября, до сроков дошли на шестом заседании.
Миллиардеров Магомедовых арестовали в марте 2018 года. https://www.fontanka.ru/2018/04/01/023/ Согласно обвинительному заключению, не позднее 2010 года они создали преступное сообщество, в основу вошли подконтрольные компании из группы «Сумма». За шесть лет участники ОПС под руководством Магомедовых похитили из бюджета государства и коммерческих фирм более 15 млрд рублей.
Среди эпизодов хищения на строительстве «Газпром Арены» в Петербурге, калининградской «Арены Балтика» и на реконструкции аэропорта Храброво, на поставках оборудования для подстанции «Василеостровская» и Нерюнгринской ГРЭС и на других объектах.
«Суд также удовлетворил иски потерпевших на сумму 3,5 млрд рублей и конфисковал арестованное имущество осужденных. Иски Генеральной прокуратуры РФ направлены для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — добавили в надзорном ведомстве. В мае суд уже изъял у братьев 750 млн долларов в пользу государства.
Гособвинение просило для Зиявудина Магомедова 24, а для Магомеда Магомедова 21 год колонии строгого режима. Братья вину не признали. По их версии, считать стоило ущерб входившим в «Сумму» компаниям, которые были лидерами индустрии, а теперь их банкротят, пишет «Коммерсантъ».
Не все предполагаемые члены сообщества оказались на скамье подсудимых. В прокуратуре сообщили, что расследование в отношении объявленных в международный розыск соучастников братьев продолжается.