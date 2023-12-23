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    Кто-то влюбился. Малую Конюшенную пересолили

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    Не самую удачную попытку побороть гололед заметили утром в субботу читатели «Фонтанки» в центре Петербурга. С уверенностью можно сказать — там точно не будет скользко.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Гору соли обнаружили на Малой Конюшенной улице. Неизвестно, почему конкретно этот участок представлял наибольшую опасность, но по фото видно, что никакого льда теперь там нет (и не будет).

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Погодные качели снова портят выходные петербуржцам. Сейчас на улице валит снег, но из-за близкой к «плюсу» температуры, он, вероятно, быстро превратится в лед.

    Комитет по благоустройству 11 декабря отчитывался о том, что за 7 дней «в борьбе со скользкостью было израсходовано более 20 тонн соли».

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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