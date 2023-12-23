Кто-то влюбился. Малую Конюшенную пересолили

Не самую удачную попытку побороть гололед заметили утром в субботу читатели «Фонтанки» в центре Петербурга. С уверенностью можно сказать — там точно не будет скользко.

Гору соли обнаружили на Малой Конюшенной улице. Неизвестно, почему конкретно этот участок представлял наибольшую опасность, но по фото видно, что никакого льда теперь там нет (и не будет).

Погодные качели снова портят выходные петербуржцам. Сейчас на улице валит снег, но из-за близкой к «плюсу» температуры, он, вероятно, быстро превратится в лед.



Комитет по благоустройству 11 декабря отчитывался о том, что за 7 дней «в борьбе со скользкостью было израсходовано более 20 тонн соли».