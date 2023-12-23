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    Снегодождь тоже будет. Погода в Петербурге не порадует

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    Мокрый снег и гололедица — «герои» уходящей недели — будут преследовать петербуржцев и на этих выходных. Ничего хорошего нам не обещают.

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    Как рассказал 23 декабря ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в субботу город будет ощущать влияние малоподвижного циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над Прибалтикой. В регионе сохранится облачная погода, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Гололедица тоже никуда не уйдет.

    Температура воздуха ожидается в районе 0…+2 градусов, по области -2…+3. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти.

    Воскресенье будет примерно таким же. Слегка похолодает до -1…-3 градусов. Снег и гололедица сохранятся.

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