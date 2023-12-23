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    В ДТП с грузовиком на севере Петербурга погиб водитель. За рулем «китайца» был серийный нарушитель ПДД

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    В Петербурге возбудили дело после смертельного ДТП в Выборгском районе.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 23 декабря, авария произошла накануне в 16:40 у дома 4 по Горскому шоссе. Грузовой автомобиль «Хонгян», за рулем которого был 37-летний мужчина, совершил наезд по касательной на стоящий с левым поворотом грузовой автомобиль «Форд». За рулем легкового был 38-летний мужчина. Машина улетела на встречную полосу, где врезалась в «Фольксваген Тигуан». Водитель «Фольксвагена», 47-летний мужчина, погиб от полученных травм.

    По данным «Фонтанки», водитель грузовика 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

    Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителя грузовика ограничили подпиской о невыезде.

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