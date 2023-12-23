Разработчик ChatGPT планирует увеличить свою стоимость до 100 млрд долларов

Разработчик ChatGPT компания OpenAI планирует привлечь дополнительное финансирование, после чего ее капитализация может увеличиться до 100 млрд долларов. Тогда она станет самым дорогим стартапом США после SpaceX Илона Маска.



Как сообщает 23 декабря Bloomberg со ссылкой на источники, OpenAI ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Обсуждение находится на ранней стадии. Собеседники агентства отмечают, что условия и сроки могут еще измениться. В самой компании информацию комментировать не стали.

В январе 2023 года OpenAI оценивалась в 30 млрд долларов. В октябре, когда компания говорила о продаже акций своих сотрудников, ее капитализация оценивалась уже в 86 млрд долларов.