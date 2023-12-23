Разработчик ChatGPT планирует увеличить свою стоимость до 100 млрд долларов

Разработчик ChatGPT компания OpenAI планирует привлечь дополнительное финансирование, после чего ее капитализация может увеличиться до 100 млрд долларов. Тогда она станет самым дорогим стартапом США после SpaceX Илона Маска.
Как сообщает 23 декабря Bloomberg со ссылкой на источники, OpenAI ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Обсуждение находится на ранней стадии. Собеседники агентства отмечают, что условия и сроки могут еще измениться. В самой компании информацию комментировать не стали.
В январе 2023 года OpenAI оценивалась в 30 млрд долларов. В октябре, когда компания говорила о продаже акций своих сотрудников, ее капитализация оценивалась уже в 86 млрд долларов.
Научно-исследовательская компания OpenAI основана в 2015 году. Она специализируется на разработках в области искусственного интеллекта. Она стала известна всему миру в 2022 году, когда запустила чат-бот ChatGPT, который способен в диалоговом режиме по запросу пользователя создавать тексты на разных языках, включая русский. В ноябре стало известно об увольнении сооснователя OpenAI Сэма Альтмана. Совет директоров тогда объяснял отставку гендиректора тем, что тот «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением, что мешало ему выполнять свои обязанности». Через несколько дней появилась информация о том, что Сэм Альтман и уволившиеся следом за ним научные сотрудники перешли в компанию Microsoft.