    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-в

    764мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.12eur96.77

    Уволенный гендиректор компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман займет пост в Microsoft

    1268
    4 комментария

    Microsoft возьмет на работу бывшего гендиректора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее сооснователя Грега Брокмана, передает слова гендиректора Microsoft Сатьи Наделла «Коммерсантъ» 20 ноября.

    К ним же присоединятся ведущие научные сотрудники, которые покинули OpenAI после увольнения Сэма Альтмана.

    «Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта», — заявил Наделла.

    Об увольнении одного из основателей OpenAI Сэма Альтмана стало известно 17 ноября. Совет директоров объяснил отставку гендиректора тем, что тот «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением, что мешало ему выполнять свои обязанности». Вслед за Альтманом из компании ушел соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман, а также три старших разработчика.

    Позже совет директоров начал переговоры с Альтманом по поводу его возвращения, потому что против увольнения гендиректора выступили инвесторы и сотрудники компании. Издание Verge позже сообщало, что сам Альтман «двойственно настроен» и хотел бы значительных изменений в управлении компанией.

    На место гендиректора OpenAI изначально назначили Миру Мурати как временно исполняющую обязанности уволенного Альтмана, однако сегодня стало известно, что должность получил Эммет Шир — действующий глава стриминговой платформы Twitch.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close