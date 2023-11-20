Уволенный гендиректор компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман займет пост в Microsoft

Microsoft возьмет на работу бывшего гендиректора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее сооснователя Грега Брокмана, передает слова гендиректора Microsoft Сатьи Наделла «Коммерсантъ» 20 ноября.
К ним же присоединятся ведущие научные сотрудники, которые покинули OpenAI после увольнения Сэма Альтмана.
«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта», — заявил Наделла.
Об увольнении одного из основателей OpenAI Сэма Альтмана стало известно 17 ноября. Совет директоров объяснил отставку гендиректора тем, что тот «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением, что мешало ему выполнять свои обязанности». Вслед за Альтманом из компании ушел соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман, а также три старших разработчика.
Позже совет директоров начал переговоры с Альтманом по поводу его возвращения, потому что против увольнения гендиректора выступили инвесторы и сотрудники компании. Издание Verge позже сообщало, что сам Альтман «двойственно настроен» и хотел бы значительных изменений в управлении компанией.
На место гендиректора OpenAI изначально назначили Миру Мурати как временно исполняющую обязанности уволенного Альтмана, однако сегодня стало известно, что должность получил Эммет Шир — действующий глава стриминговой платформы Twitch.