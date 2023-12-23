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    В Петербурге задержали студентку, которая совратила школьника, а потом опозорила его в интернете

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    Сотрудники уголовного розыска Выборгского района Петербурга задержали 19-летнюю петербурженку после жалобы матери школьника-подростка.

    Женщина накануне пришла в полицию с заявлением о развратных действиях, стало известно «Фонтанке» 23 декабря. По словам заявительницы, студентка колледжа 8 декабря пригласила в квартиру на Сиреневом бульваре 11-летнего мальчика. Там, по предварительной информации, она якобы совершила с ним действия сексуального характера и сделала фотографии обнаженного мальчика. Снимки девушка потом разместила в интернете и разослала знакомым в Telegram.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «насильственные действия сексуального характера», «нарушение неприкосновенности частной жизни» и «распространение порнографии с участием несовершеннолетних».

    Подозреваемую задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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