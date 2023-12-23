Правительство США потратило около 900 млрд долларов на сомнительные статьи расходов. Часть денег якобы получили петербургские ученые для экспериментов над кошками. Соответствующий доклад парламентарий от штата Кентукки Рэнда Пола в пятницу, 22 декабря, появился на сайте Сената.

Около 2,7 млн долларов Нацинституты здравоохранения США выделили Технологическому институту Штата Джорджия, который затем якобы передал часть денег ученым из Санкт-Петербурга. Как следует из доклада, ученые из России якобы проводили операции на мозгах у кошек, а затем анализировали их возможность ходить по беговой дорожке.