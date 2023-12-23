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    Сенатор из США рассказал о сомнительных расходах американских властей. В списке — ученые из Петербурга

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    Правительство США потратило около 900 млрд долларов на сомнительные статьи расходов. Часть денег якобы получили петербургские ученые для экспериментов над кошками. Соответствующий доклад парламентарий от штата Кентукки Рэнда Пола в пятницу, 22 декабря, появился на сайте Сената.

    Около 2,7 млн долларов Нацинституты здравоохранения США выделили Технологическому институту Штата Джорджия, который затем якобы передал часть денег ученым из Санкт-Петербурга. Как следует из доклада, ученые из России якобы проводили операции на мозгах у кошек, а затем анализировали их возможность ходить по беговой дорожке.

    «Российские ученые, финансируемые на ваши деньги, разместили видео своих исследований по кошачьей походке. Они показали бритых кошек, подключенных к электродами, которые изо всех сил пытаюсь ходить по беговой дорожке», — заявил сенатор, обращаясь к налогоплательщикам.

    Также парламентарий уточнил, что деньги выделялись в 2021 году.

    Большая часть неразумных трат, по мнению сенатора Рэнда Пола, приходится на процентные выплаты по госдолгу США — 659 млрд долларов. Также в его докладе упоминаются: содержание обезьян для научных экспериментов, развитие туристических проектов в Египте, покупка аквариума для лобстеров и прочее.

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    СШАУченые
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