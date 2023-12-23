Сенатор из США рассказал о сомнительных расходах американских властей. В списке — ученые из Петербурга

Правительство США потратило около 900 млрд долларов на сомнительные статьи расходов. Часть денег якобы получили петербургские ученые для экспериментов над кошками. Соответствующий доклад парламентарий от штата Кентукки Рэнда Пола в пятницу, 22 декабря, появился на сайте Сената.
Около 2,7 млн долларов Нацинституты здравоохранения США выделили Технологическому институту Штата Джорджия, который затем якобы передал часть денег ученым из Санкт-Петербурга. Как следует из доклада, ученые из России якобы проводили операции на мозгах у кошек, а затем анализировали их возможность ходить по беговой дорожке.
«Российские ученые, финансируемые на ваши деньги, разместили видео своих исследований по кошачьей походке. Они показали бритых кошек, подключенных к электродами, которые изо всех сил пытаюсь ходить по беговой дорожке», — заявил сенатор, обращаясь к налогоплательщикам.
Также парламентарий уточнил, что деньги выделялись в 2021 году.
Большая часть неразумных трат, по мнению сенатора Рэнда Пола, приходится на процентные выплаты по госдолгу США — 659 млрд долларов. Также в его докладе упоминаются: содержание обезьян для научных экспериментов, развитие туристических проектов в Египте, покупка аквариума для лобстеров и прочее.