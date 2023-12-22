«Использовал полномочия в низменных целях». Суд отправил замначальника УМВД Красносельского района Петербурга в СИЗО

В Петербурге арестован заместитель начальника районного управления МВД Роман Паршин. Сам он просил свободы.



Об аресте Паршина сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в пятницу, 22 декабря. По версии следствия вместе с подчиненным Паршин проверял магазин «Продукты» на продажу спиртного. Нашлось — много и крепкого, торгующий без лицензии владелец магазина должен был быть привлечен к уголовной ответственности.



Но Паршин с коллегой решили подделать протокол и крепкое спиртное на бумаге превратилось в пиво и куда в меньшем количестве. Замначальника вменяют превышение полномочий и фальсификацию доказательств.

