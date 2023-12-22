Фаворита Пригожина задержали в Петербурге: новости СВО за 22 декабря

Задержанного хвалил лично Пригожин Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 декабря.

Фаворита Пригожина задержали в Петербурге В Санкт-Петербурге задержали «черного риелтора» Александра Тютина. Его подозревают в организации убийства, сообщает BAZA.

«Музыканта» задержали после того, как его знакомый обратился в Следственный комитет и заявил, что Тютин предложил ему деньги за убийство человека, проживающего в Турции. Предположительно, речь идет о жене бывшего участника ЧВК «Вагнер». На мужчину возбудили уголовное дело.



В 2021 году Тютина приговорили к 23 годам колонии — его признали виновным в заказе убийства своего бизнес-партнера, жены, сына и дочки. Но через полтора года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер». О его подвигах в зоне СВО даже рассказывал Евгений Пригожин в январе 2023 года. По его мнению, Тютин стоил «троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков».

Нидерланды начали готовить истребители F-16 для Украины Нидерланды собираются передать Украине 18 истребителей F-16, заявил премьер Марк Рютте в своем аккаунте Twitter. Он написал, что передача самолетов является одним из наиболее важных соглашений по поддержке страны.



— Помимо разрешения на экспорт, перед осуществлением поставок необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре, — написал премьер Нидерландов.

Марк Рютте также пообещал Зеленскому, что приложит все усилия, чтобы добиться соглашения по финансовой поддержке Украины в феврале 2024 года.

Над Московской областью сбили беспилотник Днем около 14:40 средства ПВО сбили над Московской областью беспилотник, заявили в Минобороны России. О подбитом БПЛА также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин — он уточнил, что дрон сбили в районе Подольска.



Также три беспилотника сбили над Калужской областью и четыре дрона ликвидировали над Брянской областью.



Минобороны решило не открывать аэропорт Краснодара В Минобороны России провели совещание, в ходе которого решили не открывать аэропорт в Краснодаре. О том, что в ведомстве решили продлить ограничение на принятие и отправку рейсов, рассказали «Известия».

Представители «Аэродинамики», управляющие аэропортом, рассказали корреспонденту 93.RU, что в распоряжении компании не было никаких документов, которые предполагали бы открытие воздушной гавани.

Ранее о возможном открытии аэропорта рассказали власти Кубани. Несколько компаний уже заявили о готовности запустить рейсы в Краснодар.



В Санкт-Петербурге возбудили дело из-за порчи баннера с участником СВО В Петербурге возбудили административное дело по статье об уничтожении чужого имущества. Причиной стало повреждение рекламного щита с участником спецоперации на Украине, сообщает «Фонтанка».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции заявили, что приняты меры по розыску и задержанию нарушителя.

На порчу баннера пожаловалась 41-летняя женщина 20 декабря. Она заявила полиции, что баннер принадлежит ей. По ее словам, кто-то закрасил часть изображения военного черной краской. Премьер Словакии оценил шансы Украины на победу Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт России и Украины не решить военным путем. По словам политика, Киев не сможет победить даже «со всем оружием мира». Премьер заявил об этом в интервью изданию Pravda.



— Мы должны взглянуть правде в глаза и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна ни на какое контрнаступление, — заявил Фицо. — Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта.



Политик также отметил, что с момента начала СВО было две возможности мирных переговоров, но Зеленскому «запретили это сделать». Кто именно запретил Украине договариваться с Россией, Фицо не уточнил.

Финляндия заявила о начале новой холодной войны Министр обороны Финляндии Антти Хяккяен заявил, что между Западом и Россией назревает новая холодная война. Так глава ведомства отреагировал на «"заморозку" на поле боя», пишет издание Politico.



— Многие западные страны считали, что это краткосрочная проблема. Но сейчас, я думаю, что в США и в странах НАТО почти все понимают, что это мы наблюдаем финал периода, длившегося 30 лет. Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну, — считает министр обороны.



Он также добавил, что Россия может продолжать участвовать в конфликте на Украине годами.

