Пожар на северо-востоке Петербурга усиливается, горят уже 200 «квадратов»

Огонь распространился на большее количество гаражей в промзоне на Шафировском проспекте. За пожаром следит прокуратура.
Региональное управление МЧС сообщает об увеличении площади пожара с 60 до 200 квадратных метром вечером 22 декабря. Четыре гаража около дома №10 по Шафировскому загорелись в 17:40. К 19 часам огонь перекинулся на следующие строения, на место подтянулись еще 9 спасателей, всего их там сейчас 24.
читательница «Фонтанки»
За возгоранием следит прокуратура района. Надзор «взял на контроль установление причин и обстоятельств пожара».
Место пожара — это довольно большая промзона на окраине города, до жилых домов от места возгорания относительно далеко. Среди гаражей есть автосервис.
Для наблюдателей пожар выглядит как огромный столб черного дыма.