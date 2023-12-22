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    Пожар на северо-востоке Петербурга усиливается, горят уже 200 «квадратов»

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    7 комментариев

    Огонь распространился на большее количество гаражей в промзоне на Шафировском проспекте. За пожаром следит прокуратура.

    Региональное управление МЧС сообщает об увеличении площади пожара с 60 до 200 квадратных метром вечером 22 декабря. Четыре гаража около дома №10 по Шафировскому загорелись в 17:40. К 19 часам огонь перекинулся на следующие строения, на место подтянулись еще 9 спасателей, всего их там сейчас 24.

    читательница «Фонтанки»

    За возгоранием следит прокуратура района. Надзор «взял на контроль установление причин и обстоятельств пожара».

    Место пожара — это довольно большая промзона на окраине города, до жилых домов от места возгорания относительно далеко. Среди гаражей есть автосервис.

    Для наблюдателей пожар выглядит как огромный столб черного дыма.

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    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 7

    Гость22 Дек 2023 в 20:08
    Прокуратура наблюдает
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