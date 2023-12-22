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    Петербургского поставщика камчатского краба на месяц закрыли по решению суда, но работе это не помешает

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    Петербургского поставщика камчатского краба признали виновным в санитарно-эпидемиологическом разгильдяйстве. Решение суда о месячной паузе в работе фактически позволило возобновить деятельность — все выводы, как заверяют, сделаны.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов в пятницу, 22 декабря, Выборгский районный суд привлёк к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения компанию «Вояджер». В качестве наказания назначена приостановка деятельности на 35 суток.

    Производство расположено в промзоне в 8-м Верхнем переулке. Там упаковывают сырьё перед отправкой по всей России. «Фонтанка» рассказывала, что сотрудники ФСБ, полиция и Россельхознадзор наведались туда в октябре и выявили более двух тонн сырья камчатского краба с фейковой документацией. Было возбуждено уголовное дело, не осталась незамеченной и далёкая от санитарных норм обстановка.

    15 ноября на производство с проверкой нагрянули инспекторы Роспотребнадзора, вписавшие в протокол работников без медкнижек, ржавчину в холодильных камерах, паутину и грязь на стенах, мух и другие нарушения. Тогда же работа производства была приостановлена, соответственно, назначенные судом 35 суток истекли.

    Представитель «Вояджер» и защитник в суде с обстоятельствами правонарушения согласились. Все огрехи, как утверждают, уже устранены.

    «Также законный представитель пояснил, что впредь подобного не допустит, выводы надлежащие сделаны», — добавили в пресс-службе судов.

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