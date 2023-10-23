    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, сев

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.91eur101.43

    Камчатский краб из грязной промзоны с мухами. К петербургскому поставщику зашли полиция и ФСБ

    2248
    5 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Более двух тонн сырья камчатского краба с фейковой документацией изъяли на севере Петербурга. Дорогостоящий деликатес перед тем, как попасть на прилавки магазинов, хранился среди грязи и мух.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, сотрудники ФСБ и полиции с привлечением специалиста Россельхознадзора углубились в деятельность петербургской компании «Вояджер». Силовики зашли на производство, расположенное в районе станции метро «Парнас». Там упаковывали сырье камчатского краба в обстановке, далекой от санитарных норм. Документация на продукт оказалась фиктивной. Необходимые ветеринарные и санитарные процедуры не проводились.

    «Фонтанка.ру»

    Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки). По версии следствия, сырье камчатского краба приобретали в разных городах, среди них Москва и Тверь, и доставляли в Петербург. После переупаковки его отправляли в магазины и рестораны по всей стране. Предварительный объем нелегального сырья оценивается в две тонны. Проданный товар планируется изъять из оборота.

    Выявить незаконную деятельность удалось благодаря системе «Меркурий», которая хранит ветеринарные сертификаты. Документы на готовую продукцию оформлялись должностными лицами ГБУ «Санкт-Петербургская Горветстанция», к которым у следствия возникли дополнительные вопросы.

    Обыски также прошли в квартире владельца юридического лица на Большом Сампсониевском проспекте. Сейчас он отпущен под обязательство о явке. «Фонтанка» позвонила по номеру, указанному в соцсетях компании, но трубку не взяли.

    По данным СПАРК, ООО «Вояджер» зарегистрировано в 2019 году. За прошлый год чистая прибыль компании составила 109 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость23 Окт 2023 в 11:21
    Спасибо, теперь стойкий рвотный рефлекс при виде аппетитных стеклянных баночек с крабами. Не ели, нечего и начинать. Причём побалуешь себя таким и неизвестно где откажешься на следующий день. То ли в больнице, то ли ещё где....
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 11:21
    Каждый пенсионер в России на среднюю пенсию 19470 рублей мог бы купить себе "камчатского краба", но без мух, с мухами слишком дорого. От лица всех пенсионеров требую прекратить торговать крабами в наборе с мухами. Как говорил сами знаете кто: крабы - отдельно, мухи отдельно!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close