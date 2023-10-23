Камчатский краб из грязной промзоны с мухами. К петербургскому поставщику зашли полиция и ФСБ

Более двух тонн сырья камчатского краба с фейковой документацией изъяли на севере Петербурга. Дорогостоящий деликатес перед тем, как попасть на прилавки магазинов, хранился среди грязи и мух.



Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, сотрудники ФСБ и полиции с привлечением специалиста Россельхознадзора углубились в деятельность петербургской компании «Вояджер». Силовики зашли на производство, расположенное в районе станции метро «Парнас». Там упаковывали сырье камчатского краба в обстановке, далекой от санитарных норм. Документация на продукт оказалась фиктивной. Необходимые ветеринарные и санитарные процедуры не проводились.