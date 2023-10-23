Камчатский краб из грязной промзоны с мухами. К петербургскому поставщику зашли полиция и ФСБ

Более двух тонн сырья камчатского краба с фейковой документацией изъяли на севере Петербурга. Дорогостоящий деликатес перед тем, как попасть на прилавки магазинов, хранился среди грязи и мух.
Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, сотрудники ФСБ и полиции с привлечением специалиста Россельхознадзора углубились в деятельность петербургской компании «Вояджер». Силовики зашли на производство, расположенное в районе станции метро «Парнас». Там упаковывали сырье камчатского краба в обстановке, далекой от санитарных норм. Документация на продукт оказалась фиктивной. Необходимые ветеринарные и санитарные процедуры не проводились.
«Фонтанка.ру»
Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки). По версии следствия, сырье камчатского краба приобретали в разных городах, среди них Москва и Тверь, и доставляли в Петербург. После переупаковки его отправляли в магазины и рестораны по всей стране. Предварительный объем нелегального сырья оценивается в две тонны. Проданный товар планируется изъять из оборота.
Выявить незаконную деятельность удалось благодаря системе «Меркурий», которая хранит ветеринарные сертификаты. Документы на готовую продукцию оформлялись должностными лицами ГБУ «Санкт-Петербургская Горветстанция», к которым у следствия возникли дополнительные вопросы.
Обыски также прошли в квартире владельца юридического лица на Большом Сампсониевском проспекте. Сейчас он отпущен под обязательство о явке. «Фонтанка» позвонила по номеру, указанному в соцсетях компании, но трубку не взяли.
По данным СПАРК, ООО «Вояджер» зарегистрировано в 2019 году. За прошлый год чистая прибыль компании составила