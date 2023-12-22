    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    733мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.71eur100.51

    В «Рольфе» прокомментировали передачу акций во временное управление Росимуществу

    1385
    6 комментариев

    Передача акций дилерского автохолдинга во временное управление Росимуществу не скажется на деятельности организации, 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Отмечается, что «Рольф» сохранит все свои обязательства перед сотрудниками, партнерами и клиентами.

    Как временный управляющий акциями автодилера, Росимущество планирует ее развивать и улучшать финансовые показатели, пишет издание.

    Согласно указу президента РФ, во временное управление Росимуществу передадут 60,7 млн обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих кипрской компании Delance Limited, 15 198 обыкновенных акций «Рольф», которые принадлежат «Рольф Моторс», 99 % ООО «Рольф Моторс», которыми владеет акционерное общество «Рольф», 1 % «Рольф Моторс», принадлежащего акционерному обществу Delance Limited, 99 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», принадлежащие «Рольфу», 1 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», которыми владеет Delance Limited.

    Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передача связана с экономической целесообразностью, соблюдением действующего законодательства и с учетом известной международной экономической конъюнктуры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close