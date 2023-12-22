В «Рольфе» прокомментировали передачу акций во временное управление Росимуществу

Передача акций дилерского автохолдинга во временное управление Росимуществу не скажется на деятельности организации, 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Отмечается, что «Рольф» сохранит все свои обязательства перед сотрудниками, партнерами и клиентами.



Как временный управляющий акциями автодилера, Росимущество планирует ее развивать и улучшать финансовые показатели, пишет издание.

Согласно указу президента РФ, во временное управление Росимуществу передадут 60,7 млн обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих кипрской компании Delance Limited, 15 198 обыкновенных акций «Рольф», которые принадлежат «Рольф Моторс», 99 % ООО «Рольф Моторс», которыми владеет акционерное общество «Рольф», 1 % «Рольф Моторс», принадлежащего акционерному обществу Delance Limited, 99 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», принадлежащие «Рольфу», 1 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», которыми владеет Delance Limited.