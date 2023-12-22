    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    733мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.71eur100.51

    В Петербурге получила срок мать-истязательница. Она била дочь, пока та не попыталась покончить с собой

    2334
    2 комментария

    В Петербурге суд не признал виновной в доведении до самоубийства мать, чья дочь навредила себе после двух лет домашних издевательств. Избежать реального срока это не помогло.

    О приговоре Анастасии Добытеевой 22 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов. Выборгский райсуд признал её виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, в истязании и назначил 3,5 года в колонии общего режима.

    «Добытеева взята под стражу в зале суда немедленно», — уточнили в пресс-службе.

    Согласно материалам, физическому и моральному насилию с января 2021-го до марта этого года подвергалась дочь. По версии следствия, бить девочку мать начала, когда той шёл 11-й год, до рукоприкладства дело доходило, когда женщина пила и употребляла наркотики. Дочь терпела побои, её лишали еды и сна. В ночь на 3 марта девочка нанесла себе травмы уже самостоятельно — ей успели помочь. Случившееся сочли попыткой самоубийства.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до суицида и предъявил обвинение матери. Женщину задержали 7 апреля, вину она признала. На время следствия её отправили под домашний арест, запретив среди прочего общение с дочерью.

    По эпизоду с доведением до самоубийства подсудимая оправдана, за ней признано право на реабилитацию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close