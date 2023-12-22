В Петербурге получила срок мать-истязательница. Она била дочь, пока та не попыталась покончить с собой

В Петербурге суд не признал виновной в доведении до самоубийства мать, чья дочь навредила себе после двух лет домашних издевательств. Избежать реального срока это не помогло.



О приговоре Анастасии Добытеевой 22 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов. Выборгский райсуд признал её виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, в истязании и назначил 3,5 года в колонии общего режима.



«Добытеева взята под стражу в зале суда немедленно», — уточнили в пресс-службе.



Согласно материалам, физическому и моральному насилию с января 2021-го до марта этого года подвергалась дочь. По версии следствия, бить девочку мать начала, когда той шёл 11-й год, до рукоприкладства дело доходило, когда женщина пила и употребляла наркотики. Дочь терпела побои, её лишали еды и сна. В ночь на 3 марта девочка нанесла себе травмы уже самостоятельно — ей успели помочь. Случившееся сочли попыткой самоубийства.

