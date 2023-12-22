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    В саратовский спецприемник передали преступную шаурму. Теперь повару грозит срок

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    Продуктовую посылку с интересной шаурмой передали арестанту в спецприемник УМВД по Саратову. Когда передачку проверяли, распотрошили и лаваш. Внутри оказалось не только мясо с овощами, но и сверток с растительным наркотиком весом 0,61 грамма. Об этом 22 декабря рассказали в пресс-службе УМВД.

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    35-летний ранее неоднократно судимый отправитель объяснил, что наркотики он специально спрятал в шаурму, чтобы порадовать 33-летнего знакомого. При личном досмотре у «повара» нашли еще свертки — в носке и в кроссовке, а в сумке лежали 4 неиспользованных шприца. Экспертиза уже установила содержание заначек — ничего законного там не было.

    В отношении приятеля арестанта возбуждено уголовное дело, фигурант процессуально задержан.

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