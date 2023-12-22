Депутатов красноярского парламента возмутили дорогие запросы детей на «Ёлке желаний»

Депутатов Заксобрания Красноярского края возмутили запросы детей на «Ёлке желаний». По их словам, они просят слишком дорогие подарки.

Законодательное собрание Красноярского края

Свое мнение высказала замруководителя регионального отделения «Единой России», депутат Вера Оськина во время заседания краевого Заксобрания 22 декабря. Она заявила, что некоторые подарки, которые просят дети, очень дорого стоят. Оськина также выразила опасения, что в следующем году аппетиты будут только расти.



«Наши дети просят подарки очень дорогостоящие, до 50 тысяч рублей. В будущем году это будет, наверное, 100 и 120 [тысяч]. На самом деле, это неправильный подход. Нам надо как-то решать эти вопросы», — сказала депутат.



С ней согласился депутат от партии «Новые люди» Денис Терехов. По его словам, на эту же проблему ему жаловалась член краевого правительства: якобы своему ребенку она дарит подарок за 15 тысяч рублей, а «какому-то неизвестному мальчику» — за 35 тысяч.

Однако спикер Заксобрания Алексей Додатко не поддержал возмущения депутатов. Он заявил, что нужно «объединяться и помогать друг другу», если денег на подарок не хватает.



«У нас не так уж и много там шаров. Давайте где-то помогать, объединяться. Хотя там большинство подарков, которые мы можем себе позволить. <…> Если для кого-то это тяжело и невозможно к участию, мы справимся оставшимся составом депутатского корпуса», — заявил председатель.

Акция «Ёлка желаний» проходит в России с 2018 года. Ее цель — помочь осуществить желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

