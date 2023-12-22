Петербург прощается с Львом Капланом. Гражданская панихида прошла в Доме архитектора на Большой Морской.
Лев Моисеевич Каплан скончался 18 декабря. Ему было 94 года. Он был почетным строителем России и бессменным руководителем Санкт-Петербургского союза строительных компаний («Союзпетростроя») с 1995 года.
Каплан преподавал в Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н.А. Вознесенского (СПбГУЭФ), Ленинградском инженерно-экономическом институте (ИНЖЕКОН), заведовал кафедрой в Ленинградском институте методов техники управления (ЛИТМУ).
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Вся жизнь Каплана была связана с Северной столицей. Его юность пришлась на блокадные годы. Будучи подростком, он участвовал в обороне города — находил и тушил немецкие зажигательные бомбы.
«Самой дорогой наградой для него была медаль «За оборону Ленинграда», — отметил в соболезновании губернатор Петербурга Александр Беглов.
Также Каплан был награжден медалью в память 250-летия Ленинграда и 300-летия Санкт-Петербурга, знаком «Житель блокадного Ленинграда».
В 13:00 состоится отпевание в Спасо-Преображенском соборе (Преображенская пл., 1).
В 16:30 поминки в Доме архитектора.