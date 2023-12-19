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    Скончался создатель «Союзпетростроя» Лев Каплан

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    11 комментариев

    На 95-м году жизни скончался один из самых заслуженных строителей Петербурга, основатель «Союзпетростроя» Лев Моисеевич Каплан. Об этом во вторник, 19 декабря, стало известно из сообщения организации.

    «Вчера, 18 декабря, на 95-м году жизни от нас ушёл Лев Моисеевич Каплан. Не хватит слов, чтобы описать все его заслуги, награды и регалии. Не хватит слов, сколько проектов, нужных и полезных для строителей, он начал воплощать в жизнь за последнее время», — говорится в публикации «Союзпетростроя».

    Фото: сайт Союзпетрострой
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    На его юные годы выпали годы блокады Ленинграда. В подростковом возрасте Каплан тушил зажигательные бомбы и получил медаль «За оборону Ленинграда».

    В 1995 году Лев Каплан создал Санкт-Петербургский союз строительных компаний («Союзпетрострой») и был его бессменным руководителем. Также он преподавал в ведущих вузах — многие поколения специалистов обязаны ему знаниями и успехами.

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной.

    «Ушел из жизни один из самых уважаемых и залуженных строителей Санкт-Петербурга — Лев Моисеевич Каплан. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Светлая память талантливому строителю, настоящему ленинградцу-петербуржцу», — заявил глава города.

    Фото: сайт Союзпетрострой

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    Комментарии 11

    Гость19 Дек 2023 в 19:52
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