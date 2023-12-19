Скончался создатель «Союзпетростроя» Лев Каплан

На 95-м году жизни скончался один из самых заслуженных строителей Петербурга, основатель «Союзпетростроя» Лев Моисеевич Каплан. Об этом во вторник, 19 декабря, стало известно из сообщения организации.



«Вчера, 18 декабря, на 95-м году жизни от нас ушёл Лев Моисеевич Каплан. Не хватит слов, чтобы описать все его заслуги, награды и регалии. Не хватит слов, сколько проектов, нужных и полезных для строителей, он начал воплощать в жизнь за последнее время», — говорится в публикации «Союзпетростроя».