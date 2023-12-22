Виноват гололёд. В массовом ДТП под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

Массовое ДТП утром 22 декабря парализовало движение в Кстовском районе Нижегородской области. Впечатляющие кадры с места аварии публикует портал NN.RU.
Как уточняет издание, около 07:30 на трассе около села Ближнее Борисово произошло сразу несколько аварий. На кадрах с места ДТП видно смятые легковушки, автобус и грузовик. В первые минуты очевидцы сообщали, что разбиты 26 машин.
Как позже уточнили в региональном ГУ МВД, на трассе произошло две аварии, в которых столкнулись 14 автомобилей. В первом ДТП столкнулись рейсовый автобус, грузовик и восемь легковых авто. Во втором — четыре машины, в том числе один грузовик.
ЧП/ДТП Нижний Новгород / Vk.com
По предварительной информации, пострадали 6 человек. В дорожной полиции возможной причиной аварии называют гололёд.
Напомним, 21 декабря массовое ДТП произошло в Дагестане, на трассе «Кавказ». Там столкнулись 16 машин. Причина — сильный туман.