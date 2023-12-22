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    Виноват гололёд. В массовом ДТП под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

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    Массовое ДТП утром 22 декабря парализовало движение в Кстовском районе Нижегородской области. Впечатляющие кадры с места аварии публикует портал NN.RU.

    Как уточняет издание, около 07:30 на трассе около села Ближнее Борисово произошло сразу несколько аварий. На кадрах с места ДТП видно смятые легковушки, автобус и грузовик. В первые минуты очевидцы сообщали, что разбиты 26 машин.

    Фото: nn.ru
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    Как позже уточнили в региональном ГУ МВД, на трассе произошло две аварии, в которых столкнулись 14 автомобилей. В первом ДТП столкнулись рейсовый автобус, грузовик и восемь легковых авто. Во втором — четыре машины, в том числе один грузовик.

    ЧП/ДТП Нижний Новгород / Vk.com

    По предварительной информации, пострадали 6 человек. В дорожной полиции возможной причиной аварии называют гололёд.

    Напомним, 21 декабря массовое ДТП произошло в Дагестане, на трассе «Кавказ». Там столкнулись 16 машин. Причина — сильный туман.

    Фото: nn.ru

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