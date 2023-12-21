Массовое ДТП в Дагестане. Столкнулись 16 машин, виновен туман

Туман стал причиной массового ДТП в Дагестане. Там столкнулись 16 машин, сообщает пресс-служба полиции республики 21 декабря.
Аварии произошли примерно в 8:30 на 781-ом километре ФАД «Кавказ» в Кумторкалинском районе. Судя по кадрам с места происшествия, несколько легковых авто врезались в фуры. С большегрузами также столкнулись грузовики поменьше. При этом на дороге действительно стоит плотный туман, а полосы движения перекрыли поврежденные авто.
«Предварительные причины ДТП — туман, несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции до впереди движущихся транспортных средств», — уточнили в пресс-службе. Там заявили, что погибших и пострадавших в результате ДТП нет.
Однако ТАСС со ссылкой на Минздрав республики сообщает, что пострадали трое, в том числе два ребенка. По словам собеседника агентства, их в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы Махачкалы.