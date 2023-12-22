Дальше будет холоднее. Последние дни оттепели в Петербурге

Петербург ждут последние дни оттепели. Постепенно температура будет понижаться. Пока что погоду в городе определяет циклон, однако ближе к рабочей неделе он уйдет на север, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 22 декабря.



«Погоду в Северной столице будет формировать циклон, который не в силах преодолеть сопротивление Сибирского максимума, и по этой причине он останется кружить между северо-западными и центральными областями Европейской России», — говорит синоптик.

В следующие три дня в Петербурге будет снежно. Мокрый снег пошел утром в пятницу, 22 декабря. Дневная температура поднимется примерно до +2 градусов. Будет дуть порывистый юго-восточный ветер до 5–10 м/с.