Дальше будет холоднее. Последние дни оттепели в Петербурге

Петербург ждут последние дни оттепели. Постепенно температура будет понижаться. Пока что погоду в городе определяет циклон, однако ближе к рабочей неделе он уйдет на север, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 22 декабря.
«Погоду в Северной столице будет формировать циклон, который не в силах преодолеть сопротивление Сибирского максимума, и по этой причине он останется кружить между северо-западными и центральными областями Европейской России», — говорит синоптик.
В следующие три дня в Петербурге будет снежно. Мокрый снег пошел утром в пятницу, 22 декабря. Дневная температура поднимется примерно до +2 градусов. Будет дуть порывистый юго-восточный ветер до 5–10 м/с.
Ночью в субботу тоже будет идти снег, температура опустится до –1 градуса. Днем снова +2 и мокрый снег, возможна гололедица. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.
В ночь на воскресенье немного похолодает до –3 градусов. Днем будет –2, небольшой снег и гололедица. Ветер сменит направление на северо-западное и стихнет до 2–7 м/с.
Атмосферное давление преимущественно будет расти — от 732 до 743 мм рт. ст., что все равно ниже нормы.
В понедельник, 25 декабря, в Петербург придет новый облачный вихрь с запада. Днем ожидается –3 градуса, ночью — небольшой снег.
Добавим, что за время оттепели в Петербурге растаяли 10 сантиметров снежного покрова. Сейчас он составляет 18 сантиметров.