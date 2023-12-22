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    Петербурженка обвинила педиатра в развращении дочери прямо в медицинском кабинете

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    Фигурантом уголовного дела может стать педиатр одной из детских поликлиник Петербурга. На его работу пожаловалась жительница Выборгского района, теперь доктора ищут. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

    Накануне утром в полицию пришла 48-летняя женщина. Она рассказала, что 13 ноября врач-педиатр совершил развратные действия в отношении ее 16-летней дочери. Безобразие происходило прямо в кабинете.

    По всей видимости, быстро найти доктора для беседы не удалось. Решается вопрос о возбуждении дела.

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