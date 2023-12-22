Петербурженка обвинила педиатра в развращении дочери прямо в медицинском кабинете

Фигурантом уголовного дела может стать педиатр одной из детских поликлиник Петербурга. На его работу пожаловалась жительница Выборгского района, теперь доктора ищут. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.



Накануне утром в полицию пришла 48-летняя женщина. Она рассказала, что 13 ноября врач-педиатр совершил развратные действия в отношении ее 16-летней дочери. Безобразие происходило прямо в кабинете.



По всей видимости, быстро найти доктора для беседы не удалось. Решается вопрос о возбуждении дела.

