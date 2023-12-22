Минфин выступил против нулевого НДС для мандаринов и елок

Министерство финансов не поддержало идею ввести нулевой НДС для мандаринов и новогодних елок, потому что такой шаг не гарантирует снижение отпускаемой цены. Об этом со ссылкой на ответ ведомства вице-спикеру Госдумы Владислава Даванкова 22 декабря сообщает ТАСС.



Депутат в своем обращении указал, что «обнуление» НДС позволило бы снизить розничные цены на главные атрибуты празднования Нового года.



В ведомстве резюмировали, что такая мера на практике не обязывает поставщиков снизить цены для конечного потребителя и «не является прозрачной мерой государственной поддержки», которая обеспечила бы целевое использование полученных средств».

