Минфин выступил против нулевого НДС для мандаринов и елок

Министерство финансов не поддержало идею ввести нулевой НДС для мандаринов и новогодних елок, потому что такой шаг не гарантирует снижение отпускаемой цены. Об этом со ссылкой на ответ ведомства вице-спикеру Госдумы Владислава Даванкова 22 декабря сообщает ТАСС.
Депутат в своем обращении указал, что «обнуление» НДС позволило бы снизить розничные цены на главные атрибуты празднования Нового года.
В ведомстве резюмировали, что такая мера на практике не обязывает поставщиков снизить цены для конечного потребителя и «не является прозрачной мерой государственной поддержки», которая обеспечила бы целевое использование полученных средств».
«Учитывая изложенное, предложение по установлению пониженной ставки НДС в размере 0% при реализации мандаринов и новогодних елок не поддерживается», — цитирует ответ Минфина информагентство.
По информации «Руспродсоюза», мандарины в текущем году подорожали на 35% — до 244,6 рублей за килограмм. Искусственные новогодние ели, по данным экспертов банка «Русский стандарт», в преддверие праздника выросла на 11,5%. Средняя стоимость живого символа Нового года составила 5 810 рублей против 5 642 рубля годом ранее.