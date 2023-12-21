СКА разгромил ЦСКА в Петербурге

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге 21 декабря. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).
Голы за СКА забили Артем Сергеев (9 минута), Марат Хайруллин (23), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43) и Борна Рендулич (59). У ЦСКА отличились Сергей Плотников (25) и Артем Барабоша (54).
После 40 матчей СКА на счету СКА 53 очка (26 побед, 14 поражений) и пятое место в таблице Западной конференции.
Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Нижнем Новгороде против «Торпедо».