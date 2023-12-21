    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    738мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.71eur100.51

    СКА разгромил ЦСКА в Петербурге

    595
    2 комментария
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге 21 декабря. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).

    ПоделитьсяПоделиться

    Голы за СКА забили Артем Сергеев (9 минута), Марат Хайруллин (23), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43) и Борна Рендулич (59). У ЦСКА отличились Сергей Плотников (25) и Артем Барабоша (54).

    После 40 матчей СКА на счету СКА 53 очка (26 побед, 14 поражений) и пятое место в таблице Западной конференции.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Хоккей
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость21 Дек 2023 в 23:15
    Молодцы петербуржцы! 🤗
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close