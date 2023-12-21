МВД: следствие предъявило обвинение напавшим на ветерана СВО в Петербурге

В Петербурге следствие предъявило обвинение двум мужчинам, которые напали на потерявшего руку ветерана СВО. Об этом 21 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Сегодня следователь Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга предъявил двоим жителям Северной столицы обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц», — цитирует официальный телеграм-канал ведомства слова пресс-секретаря МВД.



По версии следствия, 18 декабря произошел конфликт между участником спецоперации с одной стороны, и водителем и пассажиром «Лексуса», с другой. Мужчины припарковались на тротуаре, ветеран СВО сделал им замечание. После этого его оппоненты «нанесли ему не менее 10 ударов, причинив телесные повреждения».



Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении Иракли Мунчава и Рустама Лакашии возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, мужчинам еще вменяют возбуждение ненависти по национальному признаку.



Оба были заключены под стражу.

