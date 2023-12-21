У 11 жителей Петербурга отобрали водительские права из-за лечения у психиатра

По требованию прокуратуры Петроградского района 11 жителей Петербурга, состоящие на учете с психическими расстройствами, лишены водительских удостоверений. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба горпрокуратуры.
Надзорный орган выяснил, что 11 автовладельцев состоят на диспансерном наблюдении у психиатров в связи с хроническими психическими заболеваниями.
«С учетом наличия противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также реальной угрозы для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, прокурор Петроградского района в суд направил 11 административных исковых заявлений», — сказано в сообщении.
Суд удовлетворил требования и аннулировал удостоверения.
Стоит отметить, что не все пациенты психиатра могут лишиться водительских прав. Диспансерный учет назначается только тогда, когда у пациента случаются частые обострения, ремиссии становятся все короче, если больной опасен для окружающих и его госпитализировали в принудительном порядке.