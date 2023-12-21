В Петербурге мужчина получил 8 лет за покушение на двойное убийство. Женщин спас сосед

Суд отправил в колонию строгого режима жителя Лесного проспекта в Петербурге, который поднял руку и нож на женщин, разделивших с ним быт.



О приговоре Ивану Голубеву 21 декабря сообщает прокуратура Петербурга. Выборгский районный суд признал его виновным в покушении на убийство двоих и назначил 8 лет лишения свободы. В январе Голубев, перебрав спиртного, рукоприкладствовал в квартире на Лесном проспекте так, что обеспокоенный сосед вызвал и полицию, и скорую.



От кулаков и ножа пострадали две женщины, 40 и 50 лет. По версии следствия, жизнь им спасла своевременная помощь — обеих госпитализировали в тяжёлом состоянии. «Фонтанка» писала, что пострадали сожительница Голубева и её подруга. Вместе они жили чуть меньше года.

