«Никогда». Премьер Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую границу с Россией

Венгрия никогда не хотела бы, чтобы у нее была общая граница с Россией. Такое заявление 21 декабря сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.
«Она заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией», — заявил Виктор Орбан, отвечая на вопрос, какими ему видятся в будущем границы с Украиной. Глава правительства подчеркнул, что внимание Венгрии обращено только на себя.
По его словам, между Венгрией и Россией всегда должна быть территория, контролируемая другим государством. «Большие мальчики согласны во всем остальном», — отметил политик.
Говоря об Украине, Орбан признал, что Будапешт предлагает Евросоюзу воздержаться от оказания финансовой помощи Киеву в течение пяти лет. По его словам, у ЕС нет запланированных 50 млрд евро на Украину.
Ранее стало известно, что после трехчасовой дискуссии в Брюсселе о том, следует ли начать переговоры с Украиной по ее вступлению в Евросоюз, канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил Орбана попить кофе. В этот момент лидеры ЕС проголосовали «за». Орбан не стал накладывать вето, при этом Будапешт заблокировал решение о выделении 50 млрд евро в качестве помощи Киеву.