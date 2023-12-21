«Никогда». Премьер Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую границу с Россией

Венгрия никогда не хотела бы, чтобы у нее была общая граница с Россией. Такое заявление 21 декабря сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Она заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией», — заявил Виктор Орбан, отвечая на вопрос, какими ему видятся в будущем границы с Украиной. Глава правительства подчеркнул, что внимание Венгрии обращено только на себя.

По его словам, между Венгрией и Россией всегда должна быть территория, контролируемая другим государством. «Большие мальчики согласны во всем остальном», — отметил политик.