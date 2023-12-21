    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-в

    739мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.41eur99.05

    Народ против «шринкфляции». В Южной Корее будут штрафовать за уменьшение упаковок товаров, скрывающее рост цен

    1079
    15 комментариев

    С 2024 года в Южной Корее будут требовать от производителей указывать, насколько сократился вес или объем упаковки товара. Эта мера направлена на борьбу с «шринкфляцией», пишет 21 декабря The Wall Street Journal. Этот термин означает уменьшение количества товара в упаковке вместо увеличения цены.

    Уточняется, что для контроля в Сеуле создается специальная комиссия. Нарушителям грозят штрафами. Корейцы массово жалуются на сокращение размеров упаковок самых разных товаров — от чипсов до пельменей. Власти официально подтвердили уже 37 таких случаев.

    По данным «Коммерсантъ», инфляция в Южной Корее в ноябре 2023 года была на уровне 3,3%. Это вроде бы немного, но для Восточной Азии в последние десятилетия была характерна очень низкая инфляция, так что нынешний ее уровень привел к заметному ухудшению положения потребителей.

    Напомним, еще в феврале 2022 года «Фонтанка» писала, что и на российских прилавках появились шоколадные плитки весом 82 грамма вместо классических 100. Упаковки молока только маскировались под литровые. В пачках риса или гречки давно уже не ровно килограмм.

    Некоторые производители стали чаще указывать на упаковках вес вместо объема. А ведь один килограмм молока из-за высокой плотности занимает не ровно 1 литр, а всего лишь около 970 мл.

    Призвать к порядку изобретательных бизнесменов пыталась Генпрокуратура РФ. В ноябре надзорное ведомство сообщило, что производители, которые хотят заявить о соответствии своих товаров ГОСТу, теперь должны будут использовать фиксированные объемы товаров. Например, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 000, 2 000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1 000, 2 000 миллилитров.

    Эффективность этой установки снижает тот факт, что использование ГОСТ в России является добровольным.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Шринкфляция
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close