Народ против «шринкфляции». В Южной Корее будут штрафовать за уменьшение упаковок товаров, скрывающее рост цен

С 2024 года в Южной Корее будут требовать от производителей указывать, насколько сократился вес или объем упаковки товара. Эта мера направлена на борьбу с «шринкфляцией», пишет 21 декабря The Wall Street Journal. Этот термин означает уменьшение количества товара в упаковке вместо увеличения цены.



Уточняется, что для контроля в Сеуле создается специальная комиссия. Нарушителям грозят штрафами. Корейцы массово жалуются на сокращение размеров упаковок самых разных товаров — от чипсов до пельменей. Власти официально подтвердили уже 37 таких случаев.

