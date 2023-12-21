Народ против «шринкфляции». В Южной Корее будут штрафовать за уменьшение упаковок товаров, скрывающее рост цен

С 2024 года в Южной Корее будут требовать от производителей указывать, насколько сократился вес или объем упаковки товара. Эта мера направлена на борьбу с «шринкфляцией», пишет 21 декабря The Wall Street Journal. Этот термин означает уменьшение количества товара в упаковке вместо увеличения цены.
Уточняется, что для контроля в Сеуле создается специальная комиссия. Нарушителям грозят штрафами. Корейцы массово жалуются на сокращение размеров упаковок самых разных товаров — от чипсов до пельменей. Власти официально подтвердили уже 37 таких случаев.
По данным «Коммерсантъ», инфляция в Южной Корее в ноябре 2023 года была на уровне 3,3%. Это вроде бы немного, но для Восточной Азии в последние десятилетия была характерна очень низкая инфляция, так что нынешний ее уровень привел к заметному ухудшению положения потребителей.
Напомним, еще в феврале 2022 года «Фонтанка» писала, что и на российских прилавках появились шоколадные плитки весом 82 грамма вместо классических 100. Упаковки молока только маскировались под литровые. В пачках риса или гречки давно уже не ровно килограмм.
Некоторые производители стали чаще указывать на упаковках вес вместо объема. А ведь один килограмм молока из-за высокой плотности занимает не ровно 1 литр, а всего лишь около 970 мл.
Призвать к порядку изобретательных бизнесменов пыталась Генпрокуратура РФ. В ноябре надзорное ведомство сообщило, что производители, которые хотят заявить о соответствии своих товаров ГОСТу, теперь должны будут использовать фиксированные объемы товаров. Например, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 000, 2 000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1 000, 2 000 миллилитров.
Эффективность этой установки снижает тот факт, что использование ГОСТ в России является добровольным.