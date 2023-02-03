РБК: Производители молока маскируют снижение объема в упаковке надписью про «один килограмм»

В России производители молока стали чаще указывать на упаковках вес продукта вместо объема. По итогам прошлого года количество такой продукции увеличилось, сообщает 3 февраля РБК со ссылкой на статистические данные сервиса «Продажи.рф».



Аналитики сервиса полагают, что данные изменения могут быть связаны с желанием производителей молока снизить объем или вес товара в упаковке, поскольку один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.



«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — комментируют эксперты.

