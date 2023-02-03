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    РБК: Производители молока маскируют снижение объема в упаковке надписью про «один килограмм»

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    В России производители молока стали чаще указывать на упаковках вес продукта вместо объема. По итогам прошлого года количество такой продукции увеличилось, сообщает 3 февраля РБК со ссылкой на статистические данные сервиса «Продажи.рф».

    Аналитики сервиса полагают, что данные изменения могут быть связаны с желанием производителей молока снизить объем или вес товара в упаковке, поскольку один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

    «Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — комментируют эксперты.

    Связанный с упаковкой тренд наблюдается в условиях подорожания основного сырья для молокоперерабатывающих заводов. Цены на сырое молоко в 2022 году выросли: по данным Росстата, средняя цена реализации у сельхозпроизводителей выросла на 20,1 % относительно уровня 2021 года (с 27,5 до 33 руб. за 1 кг).

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