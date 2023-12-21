Глава Генштаба назвал главную задачу российских войск: новости СВО за 21 декабря

Основной задачей ВС РФ стало отражение контрнаступления Украины Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 декабря.



Евросоюз подготовил 13-й и 14-й пакеты санкций против России В Евросоюзе подготовили сразу два новых пакета санкций против России. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на чешского депутата Томаша Здеховски.

— Их очень скоро представят странам-членам, — передает издание слова евродепутата.

Еще один представитель Еврокомиссии Дэниэл Шеридан Ферри не стал подтверждать разработку новых санкций, однако отметил, что ведомство готово принять новые ограничительные меры против России. Он также добавил, что Еврокомиссия не комментирует заранее содержание пакетов санкций.



12-й пакет санкций против России Евросоюз принял в середине декабря. В основном ограничения касались импорта алмазов и персональных санкций — под них попали более 140 физлиц и организаций.

В Екатеринбурге мужчина получил 18 лет за попытку поджечь военкомат Жителя Екатеринбурга Николая Юрьева приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в Новоуральске. Такое решение приняли в Центральном окружном суде, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката осужденного.

Николая Юрьева задержали 5 февраля. По версии следствия, мужчина планировал кинуть коктейль Молотова в окно военкомата в Новоуральске, захватить власть в регионе и «свергнуть конституционный строй».



Осужденный является сторонником сообщества «Граждане СССР» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Николай Юрьев заявил, что во время попытки поджога военкомата вместе с ним был военнослужащий, который ждал от него команды действовать.

Мужчину признали виновным за содействие террористической деятельности, подготовку к теракту, а также за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Первые четыре года своего наказания он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.



Путин изменил правила военного призыва Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам призыва на военную службу. Изменения вступят в силу уже в осенний призыв 2024 года .

Теперь постановка на воинский учет будет проходить без личной явки в военкомат. Также во время призыва будет работать государственная информационная система, в которой будут храниться все сведения о гражданах, состоящих на воинском учете.

Кроме того, Владимир Путин поручил:

предоставлять гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток;

обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы;

автоматически подтверждать право на предоставление отсрочки от призыва на военную службу;

информировать граждан о применении для них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке.

Глава Генштаба назвал главную задачу российских войск на 2023 год В 2023 году основной задачей российской армии стало отражение контрнаступления ВСУ. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.



По словам Герасимова, Украина планировала выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Несмотря на увеличения численности наступательной группировки, а также поставку западного вооружения, выполнить поставленные задачи ВСУ не смогли, заявил глава Генштаба.

Герасимов также отметил, что российские военные расширяют зоны контроля во всех направлениях.



Над Брянской областью сбили беспилотник Сегодня утром над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник. БПЛА летел над территорией Суражского района, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.



Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Двумя днями ранее беспилотники уже атаковали Брянскую область. 19 января дроны также сбили в Калужской области и Подмосковье.

