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    Когда иномарки «закончат свой век». Матвиенко — о пересадке чиновников на отечественный автопром

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    Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пересадка чиновников на отечественные авто в России — правильная идея, но это должно делаться без «кампанейщины» и «показушности», передает 21 декабря РИА Новости.

    «Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так: сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность я терпеть не могу», — цитирует агентство слова Матвиенко. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

    Матвиенко добавила, что заменой автопарка Совета Федерации занимается Управделами президента РФ — там и будут определять марки автомобилей, на которые «пересядут» сенаторы. Матвиенко рассказала, что сама давно ездит на Aurus, а до этого — на Mercedes.

    Напомним, в начале августа в Госдуме поддержали решение президента РФ Владимира Путина о том, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. Депутаты договорились пересесть на автомобили марок «Москвич», LADA и Aurus, а когда начнут выпуск «Волг», планируют востребовать и их. Переходить на «Москвичи» и «Лады» в Госдуме собирались с сентября.

    Спикер нижней палаты Вячеслав Володин тогда рассказал, что в Думу ездит на «Аурусе», а в нерабочее время — на «Москвиче-3». На «АвтоВАЗе» заявили, что имеют необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужных объемах.

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