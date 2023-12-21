Когда иномарки «закончат свой век». Матвиенко — о пересадке чиновников на отечественный автопром

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пересадка чиновников на отечественные авто в России — правильная идея, но это должно делаться без «кампанейщины» и «показушности», передает 21 декабря РИА Новости.



«Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так: сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность я терпеть не могу», — цитирует агентство слова Матвиенко. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

