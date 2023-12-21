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    Даже у хищников есть связи в столице. Медведица Хаарчаана поздравила с днем рождения свою бабушку из Москвы

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    Белая медведица Хаарчаана из Петербурга поздравила свою родственницу Симону из Москвы. У нее сегодня, 21 декабря, день рождения. Видео поздравления опубликовали в телеграм-канале Ленинградского зоопарка.

    Ленинградский зоопарк

    Родственные связи Симоны и Хаарчааны сложны, но они есть, говорят в зоопарке. Симона родилась в Петербурге 29 лет назад. Затем она переехала в Московский зоопарк, а с 2016 года медведица живет в Центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье.

    «Симона — родная сестра медведицы Услады, а значит, нашей Хаарчаане она приходится двоюродной бабушкой. Сегодня в честь радостного события внучатая племянница решила продемонстрировать вам навыки медвежьего веселья и записать видеопоздравление для своей родственницы», — пояснили в зоопарке.

    Симона — бабушка что надо. Как рассказали в Московском зоопарке, за свою недолгую, но насыщенную жизнь она родила 15 детей — это рекорд для белого медведя.

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    Белый медведь — символ Ленинградского зоопарка. Именно здесь в 1930-х годах впервые в мире удалось добиться регулярного размножения этих хищников в неволе. Недавно Хаарчаана сама отпраздновала свой день рождения. 30 ноября ей исполнилось 7 лет.

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