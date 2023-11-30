    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    753мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd88.88eur97.65

    Подарки для Снежинки. В Ленинградском зоопарке поздравили с днем рождения белую медведицу Хаарчаану

    338
    обсудить

    Звезду Ленинградского зоопарку белую медведицу Хаарчаану поздравили в днем рождения. 30 ноября об этом рассказали в телеграм-канале зверинца.

    Хаарчаане(имя переводится как «Снежинка») исполнилось семь лет, в Петербург она приехала из Якутии 6 лет назад и сразу стала звездой — наблюдать за ней очень интересно благодаря пристрастию медведицы к подвижным играм.

    Ленинградский зоопарк

    «На свое семилетие хищница получила от киперов новую игрушку в виде большой черной трубы и, конечно, вкусный подарок — красную рыбу в огромной упаковке из папье-маше», — сказано в сообщении.

    Интересно, что сначала Хаарчаана больше обрадовалась именно игрушке, а не лакомству. Но позже все же полакомилась угощением.

    Напомним, белый медведь — символ Ленинградского зоопарка. Именно здесь в 1930-х годах впервые в мире удалось добиться регулярного размножения этих хищников в неволе. Хаарчаана продолжает именно «петербургскую династию» белых медведей. Её отец, медведь Ломоносов, переехал из Ленинградского зоопарка в Якутский в 2011 году. Там образовал пару с медведицей Колыманой. Их дочь через год после рождения вернулась на «историческую родину».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Белая медведицаЛенинградский зоопарк
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close