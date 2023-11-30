Подарки для Снежинки. В Ленинградском зоопарке поздравили с днем рождения белую медведицу Хаарчаану

Звезду Ленинградского зоопарку белую медведицу Хаарчаану поздравили в днем рождения. 30 ноября об этом рассказали в телеграм-канале зверинца.
Хаарчаане(имя переводится как «Снежинка») исполнилось семь лет, в Петербург она приехала из Якутии 6 лет назад и сразу стала звездой — наблюдать за ней очень интересно благодаря пристрастию медведицы к подвижным играм.
«На свое семилетие хищница получила от киперов новую игрушку в виде большой черной трубы и, конечно, вкусный подарок — красную рыбу в огромной упаковке из папье-маше», — сказано в сообщении.
Интересно, что сначала Хаарчаана больше обрадовалась именно игрушке, а не лакомству. Но позже все же полакомилась угощением.
Напомним, белый медведь — символ Ленинградского зоопарка. Именно здесь в 1930-х годах впервые в мире удалось добиться регулярного размножения этих хищников в неволе. Хаарчаана продолжает именно «петербургскую династию» белых медведей. Её отец, медведь Ломоносов, переехал из Ленинградского зоопарка в Якутский в 2011 году. Там образовал пару с медведицей Колыманой. Их дочь через год после рождения вернулась на «историческую родину».