Уголовное дело возбудили после гибели мужчины, на которого упала льдина с военкомата в Люберцах

В Подмосковье возбудили уголовное дело о халатности. Причиной стала гибель мужчины после падения ему на голову наледи с крыши военкомата в Люберцах. Об этом сообщает Следственный комитет 21 декабря.
Дело возбудили по факту халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ), а также причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Глыба льда упала на людей 20 декабря, это попало на видео. Пострадали четыре человек. Один из них — 34-летний мужчина — скончался в больнице от полученных травм сегодня утром, 21 декабря. У него остались супруга и трое детей.
Сейчас следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, организациях, расположенных в здании, с крыши которого упала наледь. Правоохранители допрашивают свидетелей и устанавливают ответственных за уборку кровли.