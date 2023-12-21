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    Уголовное дело возбудили после гибели мужчины, на которого упала льдина с военкомата в Люберцах

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    В Подмосковье возбудили уголовное дело о халатности. Причиной стала гибель мужчины после падения ему на голову наледи с крыши военкомата в Люберцах. Об этом сообщает Следственный комитет 21 декабря.

    Дело возбудили по факту халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ), а также причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Глыба льда упала на людей 20 декабря, это попало на видео. Пострадали четыре человек. Один из них — 34-летний мужчина — скончался в больнице от полученных травм сегодня утром, 21 декабря. У него остались супруга и трое детей.

    Сейчас следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, организациях, расположенных в здании, с крыши которого упала наледь. Правоохранители допрашивают свидетелей и устанавливают ответственных за уборку кровли.

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