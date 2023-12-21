Уголовное дело возбудили после гибели мужчины, на которого упала льдина с военкомата в Люберцах

В Подмосковье возбудили уголовное дело о халатности. Причиной стала гибель мужчины после падения ему на голову наледи с крыши военкомата в Люберцах. Об этом сообщает Следственный комитет 21 декабря.



Дело возбудили по факту халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ), а также причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).